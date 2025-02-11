В Україні запустили контракт для 18–24-річних добровольців: основні умови

Кабінет міністрів України у вівторок, 11 лютого, затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт передбачатиме базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це рішення дозволить залучити вмотивованих громадян, які з визначеного переліку обиратимуть посаду та бригаду, проходитимуть інтенсивну підготовку й отримають гідне фінансове та соціальне забезпечення. Ми створюємо нову систему комплектування армії, яка відповідає викликам часу", – наголосив міністр.

Також добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься у три етапи:

200 000 грн – після підписання контракту;

300 000 грн – після проходження підготовки;

500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Водночас бійці, які укладуть такі контракти, матимуть грошове забезпечення до 120 000 грн та додаткову винагороду за виконання бойових завдань.

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"Загальний річний дохід може сягати 2 мільйонів гривень, залежно від бойових завдань. Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення – можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми "єОселя". Також передбачена низка соціальних гарантій. Наприклад, навчання у ЗВО в межах установлених квот державним коштом після закінчення контракту. Окрім цього, запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби. Також такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту", – пояснив Умєров.

Алгоритм рекрутингу добровольців, молодших за 25 років, дуже простий. Спочатку потрібно подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в "Резерв+" після найближчого оновлення застосунку. Після цього отримати консультацію рекрутера.

"Це новий підхід до створення професійної армії. Ми залучаємо вмотивованих воїнів, надаємо їм можливості для розвитку та створюємо справедливі умови для служби", – підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, в ЗСУ запрацювала нова програма базової військової підготовки. Акцент у навчальній програмі зроблений на психологічну стійкість.

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