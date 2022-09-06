Уряд збільшить компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям

Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Тож, з 1 жовтня в Україні збільшать компенсації за програмою "Прихисток" для громадян, які надали житло переселенцям.

Про це повідомило офіційне представництво Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння Мінреінтеграції. Вона дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, вказана програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, то безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.

Передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну таку особу на місяць.

Нагадаємо, у Житомирській ОВА розповіли, скільки ще переселенців готова прийняти область.

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