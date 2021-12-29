Уряд збільшив штрафи за незаконні заготівлю сіна, випасання худоби, збирання грибів та ягід

Постанова стосується виключно територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Кабінет міністрів збільшив розмір штрафів за заподіяну шкоду природно-заповідному фонду. Урядовці переглянули суми, що діяли до цього від 2013 року. Відтепер розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватися.

Про це інформує Урядовий портал.

"За цей час індекс інфляції зріс на понад 300%. Тож логічно, що такси потрібно було переглядати", — зазначають у Кабміні.

За словами урядовців, браконьєри, сплативши мізерний штраф, отримували значно більший прибуток від незаконно виловленої риби чи, наприклад, від зрубленої деревини.

Тепер порушники природоохоронного законодавства на заповідних територіях будуть сплачувати більші штрафи за:

рубки , пошкодження дерев та рослин;

, пошкодження та рослин; зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;

зниження чи пошкодження газонів та квітників;

самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;

полювання ;

; збирання або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;

або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;

зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

Перелік місць, де діятиме заборона

У Міндовкілля наголосили, що документ не встановлюється жодних нових обмежень або заборон щодо використання природних ресурсів. Постанова стосується виключно територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

національних природних парків;

природних заповідників;

ботанічних садів;

дендрологічних парків.

"У межах національних природних парків та біосферних заповідників і надалі можна збирати гриби та ягоди. Якщо звичайно, ви робите це для власних потреб, а не займаєтеся промислом (у такому випадку законодавством передбачено отримання відповідного дозволу, що також не є нововведенням). Виняток, як і раніше, де забороняється збирати гриби, зривати рослини чи проводити будь-які інші дії, становлять території суворого заповідання", — зазначили у міністерстві.

Штрафи

За один зрізаний без ліцензії гриб у природно-заповідному фонді встановлено штраф у 75 гривень. Штраф за полювання, наприклад, на оленя чи кабана, становитиме 30,3 тис. гривень.

За збирання (заготівлю) дикорослих квітів доведеться заплатити 30 гривень (за одну квітку), ягід – 378 гривень (за 1 кілограм).

За незаконне рубання або пошкодження дерев штраф становить від 257 гривень до 18,3 тис. гривень у степовій зоні. В інших зонах — від 227 гривень до 16,8 тис. гривень).

Міністерство екології та природних ресурсів України

Нагадаємо, що уряд встановив ціни на пластикові пакети.

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