Уряд зібрався на засідання і затвердив план щодо "тисячі Зеленського"

Уряд затвердив новий план щодо виплат "тисячі Зеленського", що має назву "Зимова підтримка".

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Загалом на «Зимову підтримку» уряд виділить 5 млрд гривень, перевівши кошти з програми кешбеку. Гроші надаватимуть у розмірі тисячі гривень на людину, і їх можна буде отримати як в електронному форматі, так і через Укрпошту — для громадян, які перебувають на території активних бойових дій.

Водночас Кабмін повідомив, що кешбек за грудень 2024 року, якщо на це будуть виділені кошти, буде виплачений у лютому 2025 року. Якщо ж фінансування не буде, виплати за грудень не надійдуть.

"Здається, ідея кешбека потихеньку загібається", - зазначив нардеп.

Гончаренко також звернув увагу, що засідання уряду пройшло в будівлі Кабміну. Водночас засідання Ради скасували та попередили нардепів про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.

"Сьогодні засідання Уряду проходило в будівлі Кабміну, то чому тоді скасували засідання Ради?", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, 25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка".

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