Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років

При перетині держкордону вони повинні мати певні документи.

Кабмін змінив правила перетину державного кордону під час воєнного стану чоловіками віком від 18 до 25 років.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 грудня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби).

Передбачається, що у разі запровадження в Україні воєнного стану, при перетині держкордону чоловіків пропускатимуть за умови виконання правил перетинання державного кордону та при наявності таких документів:

довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту;

військово-облікового документа.

Нагадаємо, раніше Кабмін України змінив правила перетину державного кордону військовозобов'язаними, які перевозять гуманітарні вантажі.

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