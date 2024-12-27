Уряд змінив правила перетину кордону для однієї категорії військовозобов'язаних

Тепер інформація про водія повинна бути внесена до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін України змінив правила перетину державного кордону військовозобов'язаними, які перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук заявив про внесення змін до правил перетину держкордону громадянами України задля удосконалення процедури виїзду за межі країни в умовах воєнного та надзвичайного станів. Ці зміни стосуються водіїв, які перевозять вантажі гуманітарної допомоги автівками для потреб ЗСУ, інших військових формувань та населення.

Тепер для пропуску таких водіїв через кордон інформація про них повинна бути внесена до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

"Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та ухвалення обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що у парламенті розробляють законопроєкт, який дозволить виїзд з України для чоловіків віком 18-24 роки.

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