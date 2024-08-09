Уряд змінив правила перетину кордону: що чекає на тих, хто виїжджає з України

Дані українців, які їдуть за кордон, будуть перевіряти в усіх державних реєстрах.

Кабінет міністрів України надав повноваження Держприкордонслужбі отримувати електронні дані з усіх державних реєстрів і баз стосовно громадян, які виїжджають за межу країни. Зокрема прикордонникам відтепер доступна й інформація з обмеженим доступом.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України з метою забезпечення органам охорони ДПСУ під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, власником (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування", – йдеться у повідомленні.

Зміни у Правила перетинання державного кордону було внесено під час чергового засідання уряду у п'ятницю, 9 серпня.

Мельничук зазначив, що інформація з реєстрів і баз даних використовуватиметься під час перевірки документів громадян, які хочуть виїхати за межі України. ДПСУ отримуватиме інформацію в електронному вигляді, безоплатно та з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Нагадаємо, у липні змінилися правила виїзду з України для чоловіків. Нові правила застосовуються до всіх категорій чоловіків, зокрема до тих, хто був виключений з військового обліку або має відстрочку від мобілізації.

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