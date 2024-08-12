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Уряд звільнив заступника голови Міненерго: що відомо про Олександра Хейла, якого, ймовірно, затримали на хабарі

Уряд звільнив заступника голови Міненерго: що відомо про Олександра Хейла, якого, ймовірно, затримали на хабарі

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Уряд звільнив заступника голови Міненерго: що відомо про Олександра Хейла, якого, ймовірно, затримали на хабарі

Ексзаступник голови Міненерго Олександр Хейло / Фото: Міністерство енергетики

Рішення було прийнято на тлі скандалу з отриманням неправомірної вигоди.

Кабмін ухвалив рішення про звільнення заступника Міністра енергетики України. Йдеться про Хейла Олександра Валерійовича, якого спіймали на хабарі.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Коротко про Хейла

  • займався постачанням вугілля на українські ТЕС;
  • 5 листопада 2014 року став співзасновником ТОВ "Фест Трейд" з реєстрацією на захопленому росіянами Кримському півострові;
  • має тісні зв’язки з Олександром Януковичем та екснардепом Віктором Медведчуком;
  • у період з 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська"", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго" та очолював ДП "Укрвугілля";
  • заступником міністра енергетики став у вересні 2023 року.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника міністра енергетики України на хабарі. Сума неправомірної вигоди склала пів мільйона доларів.

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