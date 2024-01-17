Урядова "п'ятірка" взялася створювати новий підхід до питань військових та ветеранів: що відомо

Урядовці об’єднали зусилля задля створення єдиної політики щодо кадрової та ветеранської політики в Силах оборони.

П'ять міністерств України вперше розпочали спільну роботу над формуванням єдиного системного підходу до кадрової політики у Збройних Силах та ветеранської політики.

Про це повідомляє Міноборони.

Мінветеранів, Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство економіки України разом збираються працювати над:

створенням нерозривного ланцюжка надання послуг для військових та членів їх родин – як у період служби, так і після демобілізації;

розмежуванням сфери відповідальності щодо супроводу мобілізованих і демобілізованих (ветеранів);

розробкою цифрових інструментів оцінки потреб ветеранів – соціальних, медичних, освітніх та інших послуг.

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова зазначила, що вже найближчим часом сторони почнуть роботу із представниками ветеранських організацій, аби наповнити нову систему чіткими нормами.

Своєю чергою, заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак додала, що чинне законодавство у сфері соціальної підтримки ветеранів не враховує потреб кожного окремого ветерана та його родини. Це збираються змінити шляхом оновлень законодавства.

Нині над розробкою законопроєкту "Про засади ветеранської політики в Україні" працює Міністерство у справах ветеранів. Однак до спільної роботи над соціальною політикою щодо чинних військовослужбовців та ветеранів збираються залучити самих ветеранів та представників профільних громадських організацій.

Нагадаємо, ранішеголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Генеральний штаб ЗСУ домовився із Міністерством оборони про демобілізацію військових, однак є певні умови.

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