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USAID надасть гуманітарну допомогу на 500 млн дол постраждалим від війни українцям

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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USAID надасть гуманітарну допомогу на 500 млн дол постраждалим від війни українцям

USAID надасть 500 млн дол на гуманітарну допомогу Україні / Фото: Getty Images

Від лютого 2022 року США виділили понад 2,6 млрд дол гуманітарної допомоги Україні.

Агенція з міжнародного розвитку (USAID) виділить гуманітарну допомогу на суму 500 мільйонів доларів для українців, постраждалих від війни.

Про це інформує посол України у США Оксана Маркарова. 

Про виділення коштів оголосила адміністраторка USAID Саманта Пауер.під час візиту до України.

Кошти будуь спрямовані на:

  • Підтримку тимчасово переміщених осіб;
  • Забезпечення українців екстреною продовольчою та медичною допомогою, притулками, безпечною питною водою та багатоцільовою грошовою допомогою.

Від лютого 2022 року США надали понад 2,6 млрд дол гуманітарної допомоги Україні.

Раніше ми повідомляли, що Азербайджан виділив Україні 7,6 млн доларів. Кошти підуть на закупівлю та постачання електрообладнання.

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Дата публікації
Перегляди
147
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