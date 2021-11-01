USB-розетки, кулери та сигналізація: "Укрзалізниця" отримала оновлені сучасні купейні вагони (фото)

До кінця року таких мають поставити ще 20.

"Укрзалізниця" отримала декілька нових вагонів, обладнаних USB-портами, сигналізацією та кулерами з водою.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Укразалізниця" придбала у "Крюківського вагонобудівного заводу" п'ять купейних вагонів. Закупили їх коштом державного бюджету. У кожному з них встановлені розетки з портами USB, кнопки виклику провідника, кулери з гарячою і холодною водою, а також система сигналізації.

У вагонах уночі тепер можна буде блокувати двері купе кнопкою. А також користуватися вакуумными туалетами.

Загалом “Укразлизниця” придбала 100 таких вагонів.

“За умовами контракту 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені “УЗ” до кінця 2021 року. Так, компанія з випередженням графіка вже отримала перші 5 купейних вагонів із цієї партії”, - підкреслили в “УЗ”.

Нагадаємо, що у Житомирській області зійшли з колії 10 порожніх вагонів вантажного поїзда.

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