"Усе більше погодних екстремумів": в "Укргідрометцентрі" пояснили, чому спека стає все нестерпнішою

"Усе більше погодних екстремумів": в "Укргідрометцентрі" пояснили, чому спека стає все нестерпнішою

Погода в Україні останнім часом суттєво змінилася.

В Україні погода останні п'ять років істотно змінилася і стала рекордно теплою. Метеорологи все частіше фіксують аномальні погодні умови.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомляє 24 канал.

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Фахівчиня пояснила, що аномальна погода спостерігається через зміну кліматичної системи, зокрема, підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, а також тривалість сезонів.

"Ми дійсно спостерігаємо, що протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів... Саме аномалій, коли у нас досить жарко, стає все більше і більше", - заявила вона.

Так, останні 5 років, за її словами, були найтеплішими, як в Україні, так і на планеті. А 2020 рік взагалі видався в Україні найспекотнішим щонайменше за останні 140 років.

Окрім аномально високих температур, в Україні фіксують й різкі зміни погоди. Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції. Через нерівномірні зміни температури полярні широти стають теплими значно швидше, ніж помірні.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що цього року буде доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Як повідомлялося, деякі популярні у туристів острови й міста можуть затонути до кінця століття. В ООН кажуть, що у результаті змін клімату до 2050 року на планеті можуть щорічно відбуватися повені, а до 2100 року рівень моря може піднятися на тривожні 25%.

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