"Усе, чим володіє РФ в Україні, ми заберемо й направимо на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни", - Шмигаль

"Усе, чим володіє РФ в Україні, ми заберемо й направимо на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни", - Шмигаль

Росія має заплатити за руйнування в Україні.

Сьогодні, 10 травня, Кабімін України затвердив документ, згідно з яким російські активи на території країни переходять державі, а точніше Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Продовжуємо роботу з нашими партнерами, аби російські активи в інших державах також були конфісковані й передані на відновлення нашої країни", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

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