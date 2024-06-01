Усе готовий віддати: окупант, який залишився калікою після боїв в Україні, подякував Путіну (відео)

Щобільше, не усвідомлюють усю абсурдність й беззмістовність війни навіть ті, кому вдалося вижити. Так, російський солдат, який після участі у бойових діях залишився калікою, подякував Володимиру Путіну.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Окупант, який залишився калікою після боїв в Україні, подякував Путіну

"Самовар, що залишився без рук і без ніг, дякує божевільному психопату, з вини якого став калікою. Сюрреалізм…", – написав він.

Інвалід, але ж з Росією в серці!

"Промитий" росіянин пообіцяв диктатору, що його не підведуть. Він пишається тим, що Путін й Лукашенко "по-братськи тримають стрій".

"Віримо, що третій богатир Новоросія одного дня повернеться до нас. Ми – росіяни. З нами Бог. Служу вітчизні", – заявив окупант.

Учергове переконуємося, що російська пропаганда перетворює людей на зомбі, які готові віддавати свої життя за хворі амбіції маразматичного карлика. Вражає, але їх абсолютно не бентежить той факт, що самому Путіну начхати, скільки росіян поляже у цій марній бійні. Вони – лише "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 508 780 військовослужбовців. За останню добу російське військо втратило 1130 військових.

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