Усе обличчя в крові і два удари ножем у спину: у сквері в Івано-Франківську сталась різанина (фото)

Усе обличчя в крові і два удари ножем у спину: у сквері в Івано-Франківську сталась різанина (фото)

Чоловік завдав своєму супернику трьох ударів ножем.

У вівторок, 12 жовтня, в сквері Привокзальному в Івано-Франківську між двома чоловіками сталась бійка з різаниною.

Про це повідомила Муніципальна інспекція Івано-Франківська.

"Патрульні Муніципальної інспекції побачили бійку між двома чоловіками в сквері Привокзальному. В одного з них в руці був ніж. Інспектори зразу ж кинулися до порушників, але доки добігали, нападник наніс три удари ножем потерпілому. Один удар був по обличчю, а два в спину", - йдеться у повідомленні.

фото / Муніципальна інспекція Івано-Франківська

Нападника одразу ж затримали і вибили ніж з його рук. Потерпілому викликали швидку допомогу і екіпаж поліції.

фото / Муніципальна інспекція Івано-Франківська

Пораненого чоловіка госпіталізували до медичного закладу, азловмисника забрали до відділу поліції.

фото / Муніципальна інспекція Івано-Франківська

Нагадаємо, в Івано-Франківську рецидивіст напав на жінку просто на зупинці громадського транспорту, почав душити її і грабувати.

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