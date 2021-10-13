Усе обличчя в крові і два удари ножем у спину: у сквері в Івано-Франківську сталась різанина (фото)

Чоловік завдав своєму супернику трьох ударів ножем.
У вівторок, 12 жовтня, в сквері Привокзальному в Івано-Франківську між двома чоловіками сталась бійка з різаниною.
Про це повідомила Муніципальна інспекція Івано-Франківська.
"Патрульні Муніципальної інспекції побачили бійку між двома чоловіками в сквері Привокзальному. В одного з них в руці був ніж. Інспектори зразу ж кинулися до порушників, але доки добігали, нападник наніс три удари ножем потерпілому. Один удар був по обличчю, а два в спину", - йдеться у повідомленні.
Нападника одразу ж затримали і вибили ніж з його рук. Потерпілому викликали швидку допомогу і екіпаж поліції.
Пораненого чоловіка госпіталізували до медичного закладу, азловмисника забрали до відділу поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську рецидивіст напав на жінку просто на зупинці громадського транспорту, почав душити її і грабувати.