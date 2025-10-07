“Усе почнеться після дня народження Путіна”: екстрасенс дав тривожний прогноз на тиждень

Російський очільник Володимир Путін / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде поточний тиждень в Україні — з 7 по 12 жовтня. За його словами, українців чекають інтенсивні російські атаки.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець зробив детальний розклад на кожен день на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, у вівторок, 7 жовтня, Україну можуть чекати важливі новини — це пророкує карта посильного. Екстрасенс зауважив, що в цей день святкує день народження російський диктатор Володимир Путін.

«Тут також король піковий — погана карта. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, агресія. Тобто можна сказати, що з того моменту, як день народження Путіна почнеться, то всю добу можуть бути якісь дуже серйозні атаки. Король піковий — це погана карта. Це карта сильної ворожої активізації», — каже Завидовський.

У середу, 8 жовтня, можливі удари по критичній інфраструктурі, пророкує екстрасенс. Він закликає у цей день особливо подбати про рідних та близьких:

«Карта злодія. Буде продовження 7-го числа. Карта злодія — це удари по інфраструктурі. Це розорення, можливо, блекаути. Я вже говорив про те, що треба мати при собі павербанки, генератори. Шістка червова — карта сім’ї та родини».

Четвер, 9 жовтня, буде може бути напруженим, каже Завидовський. Втім нічого надзвичайного карти не показали.

Водночас в п’ятницю, 10 жовтня, за його словами, можливі масштабні російські атаки з великою кількістю постраждалих:

«Погана карта — смерть. Смертельні загрози, теракти, атаки. Туз бубновий — карта грошей. Можливо, це „Томагавки“ від США, можливо, це якась зброя, підписання економічних угод про фінансування. Але ось тут карта смерті — найгірша карта в колоді. Я би сказав, що в п’ятниця може бути якась надзвичайно жорстока атака, навіть з великою кількістю постраждалих людей. Поганий день, дуже поганий день».

Субота, 11 жовтня, за прогнозом Завидовського, буде спокійною. У неділю, 12 жовтня, екстрасенс радить слідкувати за новинами.

«Тепер давайте підсумуємо. З того, що я бачу, воно як 7-го числа почнеться, так до п’ятниці і продовжиться. З невеличкою передишкою в четвер, хоча там теж є загрози. Тобто можна сміливо сказати, що починаючи з дня народження Путіна і до п’ятниці можуть бути інтенсивні атаки, можливо, атаки на інфраструктуру, з активізацією ворогів. У тому числі, і на фронті, з сильним виснаженням. Ну і, як кульмінація, в п’ятницю може бути якась серйозна атака», — прогнозує екстрасенс і закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.