Усе про документи після поранення в ЗСУ: як оформити, чек-лист

ЗСУ / © УНІАН

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Правильне оформлення документів після поранення військового — це не формальність, а запорука своєчасних встановлення інвалідності та отримання виплат. Помилки в паперах не позбавляють прав, але змушують повертати документи на доопрацювання, що затягує процес на місяці.

Міноборони пояснило, які документи оформлюють військовослужбовцю після поранення.

Оформлення документів після поранення — що слід знати

Військовослужбовець, який отримав поранення, не повинен особисто контролювати процес оформлення медичної документації у закладі охорони здоров’я. Водночас від правильності її заповнення залежить реалізація низки важливих прав і процедур, зокрема:

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проходження ВЛК та встановлення причинного зв’язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання;

призначення додаткової винагороди під час тривалого лікування у стаціонарі чи перебування у відпустці для лікування;

проходження оцінювання повсякденного функціонування для визначення групи інвалідності;

отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

оформлення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі встановлення інвалідності.

Наявність помилок у документах не може бути підставою для позбавлення передбачених прав. Однак такі неточності часто стають причиною повернення документів на доопрацювання, що може суттєво затягнути процес — інколи на кілька місяців.

Щодо питань оформлення документів, скерування на ВЛК, проходження комісії та реалізації соціальних гарантій військовослужбовці можуть звертатися до фахівців служб супроводу своєї військової частини, закладу охорони здоров’я або ТЦК та СП. Серед основних завдань служб супроводу — допомога пораненим у проходженні ВЛК, а також сприяння в оформленні документів для отримання відповідного статусу та належних виплат.

Первинна медична картка пораненого

Первинна медична картка (ПМК) є первинним обліковим документом, який використовується під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Вона оформлюється у разі травм (поранень), захворювань або уражень і підтверджує факт надання меддопомоги ще до госпіталізації.

Картка також належить до документів, на підставі яких може оформлюватися довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

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Виписка з медичної карти пораненого на стаціонарі

Після завершення лікування заклад охорони здоров’я видає виписку з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого. У цьому документі міститься інформація про встановлені діагнози, стан пацієнта на момент виписки та терміни його перебування на лікуванні.

У виписці необхідно звернути особливу увагу на два ключові аспекти:

повноту діагнозів — усі виявлені ушкодження мають бути внесені до документації. Наприклад, переломи кісток не завжди визначаються під час надання допомоги на догоспітальному етапі, а можуть бути встановлені вже після проведення додаткових обстежень;

дату отримання поранення в анамнезі — зокрема, запис «наслідки МВТ (мінно-вибухової травми — ред.), отриманої 01.05.2024» повинен узгоджуватися з інформацією, зазначеною в ПМК та довідці про обставини травми.

Неточна або недостовірна інформація може ускладнити встановлення причинного зв’язку під час проведення військово-лікарської експертизи (ВЛЕ) або вплинути на визначення причини інвалідності під час оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО). Усі виписки необхідно зберігати та подавати під час кожного подальшого медогляду.

Довідка про обставини травми: основний документ

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) є Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).

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Цей документ є необхідним для:

встановлення причинного зв’язку поранення під час проведення ВЛЕ;

призначення виплат, зокрема одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі встановлення інвалідності;

підтвердження права на отримання додаткової винагороди та допомоги від територіальних громад;

оскарження рішень ВЛК щодо визначення причинного зв’язку.

На що слід звернути увагу під час оформлення?

Під час перевірки довідки варто звернути увагу на:

правильність зазначених персональних даних;

дати отримання травми (поранення, контузії або каліцтва);

повноту опису ушкоджень та обставин їхнього отримання — у документі мають бути відображені всі ушкодження та їхня локалізація;

відповідність формулювання обставин фактичним подіям і їхня узгодженість з іншими документами (журналом бойових дій, ПМК, матеріалами службового розслідування тощо).

Окрему увагу слід приділити використанню у довідці формулювань обставин відповідно до описів причинних зв’язків травм (поранень, контузій, каліцтв), визначених у пункті 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Важливо: у довідці обов’язково має бути прямо зазначено, що поранення не пов’язане із вчиненням кримінального або адміністративного правопорушення, не є наслідком дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, а також не виникло внаслідок навмисного заподіяння тілесних ушкоджень самому собі. За відсутності такого формулювання пакет документів на ОГД буде повернуто на доопрацювання.

Встановлення причинного зв’язку між пораненням та військовою службою

Встановлення причинного зв’язку між пораненням та виконанням військової служби належить виключно до компетенції ВЛК. Такі повноваження не мають ані командир військової частини, ані начальник медичної служби, ані кадровий підрозділ. Роль командира полягає лише в оформленні довідки про обставини травми — документа, який надалі використовується ВЛК під час ухвалення рішення.

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Процедура оформлення довідки залежить від обставин отримання травми:

Поранення внаслідок дій противника — службове розслідування у такому разі не проводиться. Використовуються наявні документи та відомості (первинна медична картка, журнал бойових дій, накази щодо участі у бойових діях тощо). Після цього готується рапорт по команді для видання наказу командира, на підставі якого в системі електронного документообігу (СЕДО) формується довідка про обставини травми та передається до кабінету ВЛК або закладу охорони здоров’я. Військовослужбовцю надається паперова копія електронного документа.

Подія, що сталася без впливу противника — у такому разі обов’язково проводиться службове розслідування. За результатами оформлюються акт службового розслідування та акт про нещасний випадок. Надалі застосовується аналогічна процедура: оформлення рапорту, видання наказу, створення довідки про обставини травми в СЕДО та видавання копії військовослужбовцю.

Довідка про безпосередню участь у бойових діях

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, оформлюється за формою Додатку 6 до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами).

Цей документ необхідний для:

отримання статусу учасника бойових дій (УБД);

встановлення зв’язку захворювання із захистом Батьківщини під час проведення ВЛЕ.

Оформлення довідки здійснює військова частина. У разі якщо командир не подав необхідні документи до відповідної комісії, військовослужбовець має право самостійно ініціювати цей процес відповідно до вимог Порядку № 413.

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Як зберігати документи та діяти у разі виявлення помилок?

Усі медичні та адміністративні документи, отримані під час лікування, рекомендується зберігати в оригіналах і завчасно виготовити їхнм копії. Надалі можуть знадобитися такі документи:

військово-обліковий документ;

первинна медична картка;

виписки з медичних карт за кожен період стаціонарного лікування;

довідка про обставини травми (Додаток 5 до Наказу МО № 402);

довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до Постанови КМУ № 413);

витяг з облікової документації (Форма 12).

Якщо у документах виявлено помилки — наприклад, неправильну дату, неповний діагноз або некоректно зазначені обставини події — їх варто виправити через медичний заклад, військову частину або ТЦК ще до подання документів на ВЛК, ЕКОПФО чи оформлення виплат. Внесення змін після подання документів також можливе, однак така процедура зазвичай займає більше часу.

У випадках, коли на момент встановлення причинного зв’язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання необхідні документи були відсутні, але пізніше з’явилися, можна звернутися до штатної ВЛК із заявою про повторне встановлення причинного зв’язку, додавши до неї відповідні документи.

Оскарження рішення ВЛК

Якщо військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК, зокрема щодо визначеного причинного зв’язку, він має право оскаржити постанову у ВЛК вищого рівня або звернутися до суду. Термін подання скарги становить 30 днів з моменту прийняття рішення.

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До слова, Верховний Суд підтвердив, що військовим можуть відмовити у виплаті 100 тис. грн за поранення через відсутність належних документів або порушення дисципліни. Згідно з рішенням у справі № 240/4897/24, для отримання коштів обов’язково потрібно мати висновок ВЛК про те, що поранення є тяжким і пов’язане із захистом Батьківщини, а також довідку про обставини травми (додаток 5 до наказу № 402), яку видає командир частини. Крім того, виплати гарантуються лише у разі дотримання військової дисципліни: у разі СЗЧ після лікування нарахування грошового забезпечення призупиняється до моменту повернення.

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