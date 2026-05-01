Тимур Міндіч та Рустем Умєров / © ТСН

Нове розслідування журналістів розкрило записи таємних розмов, ймовірно, бізнесмена Тимура Міндіча із, ймовірно, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, які вказують на те, що підсанкційний підприємець може одним із бенефіціарів компанії-виробника зброї FirePoint. У Fire Point заперечили зв’язки з Міндічем та ще низку фактів із «плівок», а також та звернулися до НАБУ з проханням перевірити автентичність записів. Водночас Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликла «частково націоналізувати» компанію.

Ймовірні зв’язки Міндіча з Fire Point

Видання «Українська правда» опублікувало розшифрування частини записів розмов, які детективи НАБУ зробили в межах справи «Мідас» у київській квартирі Міндіча. У цих матеріалах фігурують, зокрема, колишній перший помічник президента Сергій Шефір, жінка на ім’я Наталія, яку пов’язують із будівництвом у кооперативі «Династія», та Умєров.

За даними журналістів, Міндіч разом із Умєровим обговорювали державні контракти для FirePoint, виробництво нею балістичних ракет та можливий продаж частки компанії потенційним інвесторам.

«Згідно з даними чисельних розслідувань, одним із бенефіціарів цієї компанії (FirePoint — ред.) може бути саме Тимур Міндіч. Компанія отримує найбільші контракти від Міністерства оборони, того самого міністерства, яке очолює Умєров (він вже секретар РНБО — ред.). І ось тепер бізнесмен скаржиться чинному міністру оборони, що FirePoint недофінансовують», — розповів журналіст УП Михайло Ткач.

Що містять «плівки Міндіча» про FirePoint — деталі

Ткач зачитав уривки розшифрувань розмов, які, за його словами, детективи НАБУ могли таємно записати у квартирі Міндіча. Журналіст зазначив, що отримав ці матеріали від джерел у політичних колах.

На оприлюднених записах чути фрагмент розмови, ймовірно, між Міндічем і Умєровим уранці 8 липня 2025 року. Бізнесмен наголошує на необхідності державних контрактів для Fire Point, використовуючи формулювання «ми» та «наш», що може свідчити про його можливу причетність до компанії.

«Ми весь прибуток свій вклали в перший, п’ятірку та семірку (може йтися про дрон FP-1 та ракети FP-5 i FP-7 виробництва Fire Point — ред.)», — каже на плівках голос, схожий на Міндіча.

У відповідь Умєров, за словами Ткача, висловлює готовність сприяти у виділенні фінансування для підприємства.

Далі співрозмовники переходять до теми виробництва балістичних ракет: ймовірний Міндіч заявляє, що компанія здатна виготовляти їх у великих обсягах за умови належного фінансування.

«Скільки балістики в рік? На наступний рік (2026 — ред.) можливо?», — запитує голос, схожий на Умєрова.

«Ми можемо зробити тисячу, 5 тисяч ракет…Ми можемо зробити балістики 7 тисяч штук, по-моєму, на рік…В балістику треба вкласти 150 млн, не питання. Якщо ви законтрактувались, якщо ви нам на FP-1 дали, то ми всі ці гроші вкладемо«, — відповідав голос, схожий на Міндіча.

Також у розмові йдеться про потенційний продаж 33% Fire Point інвесторам із Об’єднаних Арабських Еміратів за 600 млн дол.

«Ми реальна компанія, все, що ми казали — все зробили. Вони оцінюють ось так компанію. Хочуть 33%…Так, вже є пропозиція. З 33% вони хочуть 60% в компанію інвестувати і 40%, може домовимось і на 50%, зробити кеш-аут», — сказав ймовірний Міндіч.

Як зазначив Ткач, частина записів є складною для сприйняття — у них трапляються нечіткі фрагменти та пропуски слів, однак загальний зміст розмови здебільшого зрозумілий із контексту.

У Fire Point заявили про дискредитацію та звернулись до НАБУ

Конструктор, співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на ситуацію, заявивши у соцмережі X, що нові «плівки Міндіча» є спробою дискредитації компанії.

У заяві Штілермана наголошується: оприлюднені дані можуть завдати шкоди репутації компанії, створюючи зв’язок із особами, які фігурують у розслідуванні. Також у Fire Point підкреслюють, що поширення подібних матеріалів без офіційних звинувачень з боку правоохоронців ускладнює роботу та впливає на виконання державних контрактів.

«Чергова публічна дискредитація може бути пов’язана із використанням матеріалів досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України в указаному кримінальному провадженні. При цьому, така публічна дискредитація, без висування офіційних претензій з боку правоохоронних або контролюючих органів, дуже негативно впливає на репутацію товариства, на можливості якісного і швидкого виконання державних контрактів, а також позбавляє нашу компанію права на ефективний захист і вичерпну комунікацію стосовно такої негативної інформації», — зазначено у заяві Штілермана.

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

У зверненні також підкреслюється, що наведені в публікаціях цифри не відповідають дійсності, зокрема щодо обсягів фінансування.

«Зокрема в публікації вказується про виділення компанії 311 млрд грн, що абсолютно не відповідає дійсності, оскільки дохід від реалізації ТОВ „ФАЙЄР ПОІНТ“ за 2025 рік складав 29 324 млн грн, що в понад 10 разів менше, аніж озвучено в публікаціях. Інформація про наші фінансові показники міститься у офіційній звітності товариства. Враховуючи це, є наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказана інформація могла бути змонтована або спотворена, а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження», — йдеться у зверненні.

Компанія закликає НАБУ уточнити, чи є оприлюднені записи частиною слідчих матеріалів, і, у разі підтвердження, надати їх для незалежної експертизи.

«З метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України. Прошу допитати як свідка власника ТОВ „ФАЙЄР ПОІНТ“ Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання», — додає Штілерман.

До слова, у листопаді 2025 року в інтерв’ю Наталії Мосейчук Штілерман заперечив інформацію про бізнес-зв’язок із Міндічем. За його словами, бізнесмен тривалий час вів перемовини про купівлю частки в Fire Point, проте зрештою йому відмовили.

«Він (Міндіч — ред.) намагався стати акціонером. Ми вели перемовини, перемовини тривали якийсь час. Але ні, він не є, він ніколи не був акціонером. Ми ніколи нікому, включно Міндічу, не давали ніяких грошей», — заявляв конструктор.

Реакція Умєрова на плівки про Fire Point

«Інтерфакс-Україна» повідомило про реакцію пресслужби Умєрова на «плівки Міндіча». Там підкреслили, що перевірку «автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи, а використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації».

Також у секретаря РНБО підтвердили, що під час перебування на посаді міністра оборони він підтримував робочі контакти з представниками бізнесу та міжнародними партнерами з питань забезпечення ЗСУ озброєнням.

«Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні», — зазначається в заяві пресслужби Умєрова.

Окремо там звернули увагу на діяльність Fire Point, наголосивши, що компанія займається виробництвом безпілотників, які «продемонстрували свою ефективність на фронті, зокрема під час далекобійних операцій вглиб Росії».

Антикорупційна рада закликала «частково націоналізувати» Fire Point

На тлі повідомлень про можливі зв’язки компанії Fire Point із Міндічем Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони виступила із закликом «частково націоналізувати» це підприємство.

У ГАР зазначають, що наявна інформація може свідчити про те, що Міндіч або входить до числа бенефіціарів компанії, або є її фактичним ключовим власником.

«Коли цей факт підтвердиться юридично (наприклад, рішенням суду), компанія Fire Point повністю втратить можливість постачати свою продукцію у Сили оборони України через те, що Тімур Міндіч перебуває у санкційних списках. Вже зараз зрозуміло, що компанія Fire Point надала завідомо неправдиві дані щодо бенефіціарів. І, як наслідок, має отримати штраф та набути статус ризикової для постачальників», — йдеться у заяві.

Антикорупційна рада наголосила на необхідності обрати «найменш шкідливу стратегію для Сил оборони України».

Зокрема, серед пропозицій — відсторонення Умєрова від посади та притягнення його до відповідальності за можливе розголошення державної таємниці і зловживання службовим становищем.

Також, на думку ГАР, Мінборони та Генеральний штаб ЗСУ мають провести аудит контрактів і формування цін у Fire Point.

Окремо в заяві зазначається, що президент України Володимир Зеленський має ініціювати процес часткової націоналізації компанії. У ГАР пояснили, що це «дозволить, за виконання деяких умов, продовжити безперебійне постачання продукції на фронт без збагачення осіб, долучених до корупційних зловживань».

