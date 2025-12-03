Усе про вбивство сина заступника мера Харкова у Відні: спалене авто, мотив та затримання підозрюваних

У Відні спалили в авто 21-річного українця Данила Кузьміна / © Колаж

Наприкінці листопада у Відні вбили 21-річного українця Данила Кузьміна — сина заступника мера Харкова Сергій Кузьміна. Тіло парубка з ознаками насильницької смерті знайшли у згорілому авто. Вбивство могло матифінансові мотиви, адже з криптогаманця жертви було знято значну суму. Поліція вже затримувала двох підозрюваних у злочині.

Усе, що відомо про вбивство українця у Відні, читайте на ТСН.ua.

Деталі про вбивство українця у Відні

Минулого тижня австрійське видання krone.at повідомило, що у ніч проти 27 листопада у Відні в районі Донауштадт виявили згорілий автомобіль із тілом молодого чоловіка на задньому сидінні. Перехожі помітили охоплений вогнем чорний Mercedes з українськими номерами та викликали екстрені служби. Як з’ясувалося згодом, авто належало родині жертви. Коли пожежники та поліція прибули на місце події, автомобіль уже повністю вигорів. У салоні, на задньому сидінні, знайшли тіло 21-річного чоловіка.

Експерти швидко виключили технічну несправність або аварію як причину пожежі. Ще однією зачіпкою сталарозплавлена каністра на задньому сидінні, що пахнула бензином, хоча автомобіль був дизельним. Це підтвердило версію про умисне вбивство.

Охоплений вогнем Mercedes, у якому потім знайшли тіло українця / © Фото з відкритих джерел

Видання APA із посиланням на Гергардa Вінклера з Кримінального управління Відня повідомило, що проведений того ж дня розтин показав значні опіки — «приблизно 80% тіла було уражено». Крім того, були виявлені «ознаки масивного тупого насильства», зокрема травми голови та пошкоджені зуби в ділянці рота. Слідів вдихання кіптяви в легенях не виявили. Тож, імовірно, на момент пожежі хлопець вже був мертвй через тяжкі травми голови або прожив ще зовсім недовго та помер від теплового шоку.

Поліція наголосила: «розтин показав — жертва померла насильницькою смертю». Автомобіль був підпалений навмисно, на ньому виявили сліди використання прискорювача горіння. Одна з версій, які розглядаються, — чоловіка побили, а потім помістили в авто, щоб приховати сліди злочину.

Вбитий у Відні українець — син заступника мера Харкова

За даними ЗМІ, зокрема «Суспільного» та журналіста Юрія Ніколова, вбитим у Відні українцем виявився Данило Кузьмін — син заступника мера Харкова Сергій Кузьміна.

«21-річного Данила Кузьміна, сина заммера Харкова, знайшли у Відні вбитим і спаленим у його „мерседесі“. Його криптогаманці хтось почистив«, — написав Ніколов на своїй Facebook-сторінці, однак згодом видалив свій допис.

«Суспільне» повідомило, що мер Харкова Ігор Терехов відмовився від коментарів про вбивство парубка, сказавши, що це особиста історія Кузьміна.

«Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія», — відповів Терехов.

За даними APA, родина 21-річного українця напередодні заявила про його зникнення, оскільки він несподівано припинив виходити на зв’язок. Слідчі також встановили, що ввечері перед пожежею стався конфлікт у підземному паркінгу готелю у віденському районі Леопольдштадт. Була свідок, яка чула шум, а на сходовій клітці знайшли краплі крові. Перегляд відеозаписів показав жертву разом із 19-річним українцем, якого швидко ідентифікували як студента того ж університету.

2 грудня у базі МВС України з’явилася картка про розшук Данила Сергійовича Кузьміна, який зник 25 листопада 2025 року у Відні. У розшук його оголосив Холодногірський відділ поліції Харківщини як сина заступника міського голови.

Картка про розшук Данила Кузьміна на сайті МВС України / © МВС

Затримання підозрюваних у вбивстві

2 грудня видання APA повідомило, що вже 29 листопада в Україні було затримано двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця. Особи 19-річного та 45-річного чоловіків були швидко встановлені.

За словами Гергарда Вінклера з Кримінального управління Відня, убивство парубка могло бути пов’язане з фінансовими мотивами — з його криптогаманця зникла значна сума. Вінклер також повідомив, що під час затримання підозрюваних українські правоохоронці вилучили «дуже значні суми в доларах».

«Тож на цей момент ми можемо виключити політичний мотив», — додав представник Кримінального управління Відня.

Відомо, що загиблий навчався в тому самому університеті, що й молодший підозрюваний, однак віденська поліція не розкриває деталей про його особу.

Також зазначається, що українських підозрюваних не передаватимуть Австрії. Натомість українська сторона попросила передати їй кримінальне провадження. За словами Вінклера, нині планується саме так і вчинити: «Це означає, що в Україні буде проводитися розслідування щодо встановлених нами підозрюваних».

Ордер на арешт 19-річного підозрюваного було видано прокуратурою Відня, а через Європол інформацію передали українським слідчим. Встановлено, що вже наступного дня після злочину о 9:07 цей фігурант разом із 45-річним чоловіком в’їхали до України. Крім того, підтверджено, що другий підозрюваний причетний як до конфлікту на паркінгу, так і до купівлі бензину, тому щодо нього також оголосили міжнародний розшук.

«Обох підозрюваних у суботу пізно ввечері затримали українські поліцейські», — повідомив Вінклер.

Наразі невідомо, чи давали вони свідчення та чи визнають свою провину.