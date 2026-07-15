Усе вирішиться вже завтра: коли Рада голосуватиме за нового прем'єра та уряд

Верховна Рада планує призначити нового прем’єр-міністра та проголосувати за оновлений склад Кабінету Міністрів / © Верховна Рада України

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У четвер, 16 липня, Верховна Рада планує призначити нового прем’єр-міністра та проголосувати за оновлений склад Кабінету Міністрів.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував орієнтовний порядок денний «кадрового дня».

Йдеться про масштабні кадрові голосування, під час яких має призначити нового прем’єр-міністра та сформувати оновлений склад уряду.

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Розклад є попереднім, оскільки під час роботи парламенту можливі зміни.

«Дуже орієнтовний графік по часу (чому орієнтовний — тому що як завжди все піде через одне місце)», — написав Железняк.

Згідно з оприлюдненим графіком, о 09:45 має розпочатися Погоджувальна рада, а вже о 10:00 профільний комітет Верховної Ради розгляне подання щодо призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Орієнтовно о 10:30 парламент має проголосувати за призначення Корецького главою уряду.

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Після цього запланована перерва для проведення засідання фракції «Слуга народу», під час якого новому прем’єру формально внесуть кандидатури членів Кабінету Міністрів, за винятком міністра закордонних справ та міністра оборони.

Водночас, за інформацією Железняка, президент Володимир Зеленський має внести до парламенту кандидатури Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ та Ігоря Клименка — на посаду міністра оборони. Перед голосуванням їх також мають розглянути профільні парламентські комітети.

Тож, за словами нардепа, попередній план наступний:

13:30 — голосування за новий склад Кабінету Міністрів;

14:20 — окремі голосування за кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони, які подає президент;

15:00 — складання депутатських повноважень народними депутатами Михайлом Масловим та Віталієм Безгіним у разі їхнього призначення до уряду.

На завершення Железняк зазначив, що після цього «нестримні голосування Ради до серпня закінчаться».

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський визначився із посадою міністра оборони. Ним не залишиться чинний голова відомства Михайло Федоров.

Михайло Федоров вже написав прощальний допис на посаді очільника відомства та підтвердив, що йде з Міноборони.

Також заяву про своє звільнення зробив Сергій Стерненко. Він повідомив про завершення роботи радником міністра оборони.

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