Усе заледеніло: в Чернівецькій ОВА показали причину додаткових аварійних відключень світла

Відключення електроенергії за графіком можуть відрізнятися від реальних.

У Чернівецькій області заледеніли лінії електропередач, що є однією з причин додаткових аварійних відключень світла.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Так сьогодні виглядають електролінії у Чернівецькій області. Через вологість і мороз вони заледеніли. АТ "Чернівціобленерго" інформує, що це одна з причин додаткових аварійних відключень. Через це, зокрема, відключення за графіком можуть відрізнятися від реальних", – пояснив очільник області.

Він також закликав не забувати про можливі аварії на лініях, планові роботи у мережах та російського сусіда, що атакує енергетичні об’єкти України.

Запаранюк зазначив, що енергетики все оперативно відновлюють, працюючи і вдень, і вночі за будь-яких умов.

ФОТО: голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк/Telegram

Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Фото: Telegram-канал Руслана Запаранюка

Нагадаємо, російські окупанти 5 грудня завдали чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктури України, внаслідок чого в низці регіонів були запроваджені аварійні відключення світла. Найгіршою була ситуація на Київщині, Вінниччині та Одещині.

За оцінками "Укренерго", необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії.

Аварійні відключення: електроенергії досі бракує майже у всій країні

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