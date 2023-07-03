Усе залежатиме від ситуації на передовій: Офіс президента – про візит Зеленського на саміт НАТО

Речник Володимира Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви президента.

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Литві ще не ухвалене. Усе залежатиме від ситуації на передовій.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все залежатиме від ситуації на полі бою", - сказав він.

Речник Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви президента.

"Він чітко ці обставини вже описував", - підсумував Никифоров.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше Володимир Зеленський розповів, що він очікує офіційних гарантій безпеки від саміту голів держав та урядів членів НАТО, який відбудетья у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року.

Зазначимо, що голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Крім того, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. У Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За словами Столтенберг, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

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