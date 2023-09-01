“Ушла вон! Валинь — ета нє наше”: лучанку “вигнали” з українського магазину через мову (відео)

Лучанка Ольга натрапила в Instagram на колаборантку. Дівчина поцікавилася, чи магазин з України, адже його профіль був російською мовою, а вказане місто — Дніпропетровськ. На що отримала шквал образ і проросійських заяв.

Відео з перепискою Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На питання лучанки до власниці магазину чи та з України, жінка відповіла наступне: “Да, из русского города Днепропетровск. А ты чьих будешь. Смотри, девочка моя, ты там из Луцка, Волынская область… Смотри, это западная Украина — это вообще к Днепропетровску и к русскому языку не имеет никакого отношения”.

Зупинити її було неможливо: “Если тебя смущает русский язык, то, пожалуйста… Волынь — это твоё, у нас своё государство. Это чтоб ты понимала”.

“Ізиді, Валинь – ета нє наше”, – лучанку “вигнали” з магазину через мову

Потім “продавчиня” “вигнала” дівчину зі сторінки, бо начебто її шикарний і розкішний магазин “для русскоговорящих людей, не для таких, как ты. До свидания. Счастья тебе не видать”.

На ці репліки лучанка відповіла сміхом і порадила жінці лікуватися. Але та не забарилася з відповідю: “Та да, смешно с таких как ты, понимаешь, упоротых, очень с вас смешно. Иди с миром, пожалуйста. Тебе скоро в Польше надо будет помыть полы полякам”.

Сторінка магазину. Скриншот / Instagram

Поради лікуватися вона теж прокоментувала у своєму стилі: “Ты чё? В смысле ликуйтесь? От чего ликуйтесь? От того, что я живу в русскоговорящем городе? От того, что есть восточная Украина, центральная и южная? Ты ж об этом ничё не знаешь. Ты ж там себе на западенщине живёшь, ты ж ни о чём даже вообще в х*р не дуешь, понимаешь?”.

Потік образ на цьому не завершився. Далі “продавчиня” заявила, що все це говорить про “недорозвиненість” дівчини: “Это твоя проблема. И ликуваться надо тебе. Иди в школу, заново обучайся, иди, отойди от русских городов”.

Власниця магазину. Скриншот / Instagram

Красномовно вона завершила свою проросійську проповідь такими словами: “Отошла, изыди! Изыди, Волынь — это не наше. Это разные люди. Ушла вон. Галичина — это все твоё, мы русские. Мы — Харьков, Днепропетровск, Одесса. Ушла, отошла”.

Нагадаємо, у Харкові спалахнув черговий мовний скандал — молодий співробітник піцерії відмовився спілкуватися з клієнтом державною мовою.

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