Усі чоловіки 2025 року пройдуть базову військову підготовку: у ЗСУ назвали вік

В Україні 2025 року усі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів у ефірі "Київ24".

Тимочко поінформував, що спершу базову військову підготовку 2025 року пройдуть студенти, а потім і всі чоловіки віком від 18 до 25 років.

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"Про те, що від 18 до 25 (років – ред.) громадян готувати чи давати їм базову і фахову військову підготовку – оце обов’язково треба робити. Тобто те, що по суті з 1 січня почнеться – коли перш за все студенти, а потім і взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 (років – ред.) пройде базову і фахову підготовку", – розповів голова Ради резервістів.

Він звернув увагу, що цей процес не має стосунку до мобілізації. Тимочко також пояснив, навіщо проводитиметься така підготовка.

"Це не мобілізація, але це підготовка людей, які будуть мати первинні, базові і фахові навики: володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо у майбутньому їх призвуть, військову спеціальність – тобто знати, чим живе і дихає армія. Щоб багато страхів знялося і паралельно, щоб мати підготовлене населення", – розповів представник ЗСУ.

Нагадаємо, закон про мобілізацію передбачає, що від 2025 року усі студенти-чоловіки віком від 18 років повинні будуть пройти базову загальновійськову підготовку, а всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти базову військову службу.

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