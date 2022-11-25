Усі чотири АЕС України знову мають доступ до національної мережі - МАГАТЕ

Повідомляється, що Міжнародне агентство з атомної енергії завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля та його зони відчуження.

Усі чотири атомні електростанції України знову мають доступ до національної мережі після повної втрати зовнішнього електропостачання цього тижня.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії у Twitter.

Також повідомляється, що МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля та його зони відчуження.

Раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все нестабільнішою.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Ч ерез ракетний тероризм Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

ЗАЕС врятує енергосистему– звільнення електростанції допоможе Україні подолати дефіцит

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