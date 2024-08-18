Усі цілі "СВО" в Україні досягнуті, а Путін благає про переговори: в ЦПД розшифрували заяви Лукашенка

Останні заяви самопроголошеного диктатора Білорусі Олександра Лукашенка свідчать про те, що Володимир Путін благає Київ про переговори. Лукашенко сигналізував, що всі цілі так званої "СВО" в Україні досягнуті.

Саме так розшифрували у Центрі протидії дезінформації при РНБО останні повідомлення Лукашенка.

"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову - це сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Бо в довгу промову Лукашенка закладено, що "мета СВО вже досягнута", - написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Про що говорив Лукашенко

Олександр Лукашенко вдень, 18 серпня, заявив, що Київ може спровокувати Москву на застосування ядерної зброї.

Зі слів Лукашенка, військова операція ЗСУ у Курській області це - ескалація та спроба підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної.

Лукашенко також заявив, що Україна вже "денацифікована", а громадяни нібито "ненавидять" президента Володимира Зеленського. Білоруський диктатор наголосив, що в Україні вже "немає нациків".

"Нема там уже цих нациків. Україна денацифікована. 70% мешканців України зараз ненавидять Зеленського", - заявив він.

Лукашенко знову повторив послання про переговори між РФ та Україною. Оскільки, на його думку, у протилежному випадку буде ескалація.

"Якщо не сісти за стіл переговорів – буде ескалація. Вона закінчиться знищенням України", – залякував Лукашенко.

Лукашенко радий подіям у Курській області - редактор білоруського телебачення

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