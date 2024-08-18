Усі цілі "СВО" в Україні досягнуті, а Путін благає про переговори: в ЦПД розшифрували заяви Лукашенка

Диктатор зробив ідіозні заяви щодо України.
Останні заяви самопроголошеного диктатора Білорусі Олександра Лукашенка свідчать про те, що Володимир Путін благає Київ про переговори. Лукашенко сигналізував, що всі цілі так званої "СВО" в Україні досягнуті.
Саме так розшифрували у Центрі протидії дезінформації при РНБО останні повідомлення Лукашенка.
"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову - це сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Бо в довгу промову Лукашенка закладено, що "мета СВО вже досягнута", - написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.
Про що говорив Лукашенко
Олександр Лукашенко вдень, 18 серпня, заявив, що Київ може спровокувати Москву на застосування ядерної зброї.
Зі слів Лукашенка, військова операція ЗСУ у Курській області це - ескалація та спроба підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної.
Лукашенко також заявив, що Україна вже "денацифікована", а громадяни нібито "ненавидять" президента Володимира Зеленського. Білоруський диктатор наголосив, що в Україні вже "немає нациків".
"Нема там уже цих нациків. Україна денацифікована. 70% мешканців України зараз ненавидять Зеленського", - заявив він.
Лукашенко знову повторив послання про переговори між РФ та Україною. Оскільки, на його думку, у протилежному випадку буде ескалація.
"Якщо не сісти за стіл переговорів – буде ескалація. Вона закінчиться знищенням України", – залякував Лукашенко.
Читайте також: