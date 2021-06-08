Усі дороги "Великого будівництва" благополучно пережили зиму - Кирило Тимошенко

Під час час "Великого будівництва" для контролю якості робіт почали масово залучати незалежний технічний нагляд.

Якість виконання дорожньо-ремонтних або будівельних робіт стала головною умовою реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". В результаті усі дороги, зроблені минулого року, благополучно пережили зиму.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Фактам".

За його словами, під час "Великого будівництва" для контролю якості робіт почали масово залучати незалежний технічний нагляд.

"Крім тендера на будівництво і ремонт доріг, ми розігруємо окремий тендер на технагляд. Цим займаються європейські компанії з гарною репутацією. Наприклад, технагляд за якістю будівництва Запорізьких мостів ведуть австрійці. Ці компанії ніяк не пов'язані з будівництвом доріг. Це не чиновники і не держструктура. Отже, їм не можна дати хабар, щоб потім покласти менший шар асфальту", - розповів Тимошенко.

Крім цього, змінилася і сама технологія виконання робіт. У той час, як близько 90% усіх робіт в минулому році склав поточний середній ремонт доріг, якість його виконання неможливо порівнювати з тим, що було до "Великого будівництва".

"Ми виконуємо великі обсяги середнього або капітального ремонту. Втім, з урахуванням того, як виглядали ці дороги до того і якими вони стають зараз, можна сказати, що це практично нове будівництво. Ремонтники замінюють усі нижні шари. Так що, сподіваюся, що ми надовго забудемо про колишні проблеми", - сказав заступник голови ОП.

Також, за його словами, в ході ремонту доріг зараз обов'язковою умовою став і ремонт мостів, що перебувають на тій же ділянці: "Ми зараз робимо упор на мости, які проходять по трасах. Ними ніхто не займався. При ремонті дороги не робимо, як в минулі роки (просто накочували асфальт по мосту, і все), а реконструюємо мостопереходи і потім кладемо на них асфальт".

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що крім ремонту і будівництва доріг, в ході "Великого будівництва" в 2021 році будуть також відновлені або побудовані 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних лікарняних відділень.

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