Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією - Зеленський

Вже шостий місяць у війні з агресоркою Росією українці борються за безпеку усієї Європи.

Президент Володимир Зеленський наголошує, українським військовим потрібно більше зброї, аби боротися з російськими окупантами. Інакше війна не зупиниться.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю The New York Times.

"Всі боялися війни... Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. І це все. Це крапкаа. І тому ми мали вирішити, як залишатися сильними. Якщо ніхто не хоче з ними воювати, всі бояться з ними воювати – вибачте. Тоді ми вирішуватимемо, як це зробити, правильно це чи ні. Війна піде далі, глибше до Європи, тому, будь ласка, відправте нам зброю, тому що ми вас також захищаємо", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна досі не має можливості закрити і захистити небо. Втім, саме це це могло б врятувати життя багатьом українцям.

"Від початку повномасштабного вторгнення і досі все, про що я просив – закрити небо. Якби небо було закрите, у нас би не було всіх цих смертей. Ми пропонували альтернативу закритому небу: кілька літаків... Але навіть сьогодні, коли йде ця війна, ми не маємо можливості закрити і захистити небо", - зазначив президент.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада підтримала указ президента України Володимира Зеленського. Відповідно воєнний стан подовжено ще на 90 днів - до 21 листопада.

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