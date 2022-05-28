"Усі інші там — ніхто": Зеленський пояснив, чому говоритиме лише особисто з Путіним

"Усі інші там — ніхто": Зеленський пояснив, чому говоритиме лише особисто з Путіним

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що згодний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують.

За словами глави держави, він "не горить бажанням" розмовляти з Путіним про війну, однак вести переговори там більше нема з ким.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю нідерландському виданню Nos.

"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним – ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він поговорну групу поговорити з нами. Всі ці люди – вони ніхто, на жаль", — сказав Зеленський.

Президент готовий говорити з Путіним хоч зараз. Водночас, за його словами, сам Путін буде змушений сісти за стіл переговорів, коли Україна відкине Росію на позиції 23 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що США не вірили в Україну, тому ще за рік до війни пропонували евакуйовувати людей і почати рити окопи.

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