Усі країни-члени НАТО одностайно погодились, що Україна ввійде до Альянсу — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для України скасовано вимогу реалізації ПДЧ і всі члени погодились, що Україна ввійде до Альянсу.

Усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 11 жовтня на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також нагадав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени скасували для України вимогу щодо Плану дій щодо членства (ПДЧ).

"Ми представили програму, аби зробити Збройні сили України повністю взаємосумісними з майбутніми союзниками", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що було започатковано Раду Україна-НАТО, де усі країни разом з Україною є рівними учасниками. Нині, за словами Столтенберга, боротьба України - це боротьба НАТО, безпека України - це безпека НАТО, а цінності України - це цінності НАТО.

"Ми будемо виступати на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. До нього ввійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю та обладнання для протидії російським дронам.

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