"Усі маневри зрозумілі": стало відомо, яка ситуація в морі біля Одеси через російські військові навчання

Попри перекриті ділянки моря, судна все одно курсують за своїми планами.
Одеський та сусідній порти працюють у штатному режимі на тлі новин про те, що росіяни закрили великі ділянки чорноморської акваторії до кінця тижня через ракетно-артилерійські навчання.
Про це йдеться 14 лютого в сюжеті ТСН.19:30.
Аби зрозуміти, яка ситуація на рейді, кореспондент ТСН разом з прикордонниками морської охорони вийшли у відкрите море. Попри перекриті ділянки моря, судна все одно курсують за своїми планами. Щоправда деякі капітани все ж обходять заборонений район, а деякі проходять морем навіть попри заборону, бо не хочуть витрачати свій час і спалювати додоткове паливо.
"Так, вони (ділянки моря – ред.) закриті, але рух суден цивільного судноплавства не припинявся, порти працюють у штатному режимі. На морі спокійно, ми впевнені і спокійні, тому що паніка – це зброя ворога", – розповіла речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.
Росіяни почали військові маневри ближче до Криму та Керченської протоки. Зараз там справді перебувають десяток бойових кораблів і навіть підводний човен, але поки що маневри відбуваються без застосування зброї.
"Ми відстежуємо ситуацію у взаємодії з Військово-Морськими силами і на цей момент не маємо інформації про те, що відбуваються якісь стрільби. Поки що усі маневри нам зрозумілі", – запевнила Гуменюк.
Експерти говорять про економічну блокаду, бо навіть рухаючись в обхід, судна витрачають зайвий час та більше пального.
Саме через Чорне море проходить 95% українського морського експорту. Експерти розповіли, чи може Росія після завершень навчань продовжити блокувати морські ділянки, чи збирається атакувати з моря і чи є у нас шанси відбити цей напад.
"Морська десантна операція – одна з найскладніших операцій на морі, які проводяться, і є ризики доволі великих втрат не залежно від того, чи є в нас потенціал на морі – через те, що ви все одно висаджуєтесь на сушу", – розповів військовий експерт Тарас Чмут.
Напередодні навчань фахівці української Держгідрографії провели заміри глибин та вивчили рельєф нових місць, де рухатимуться судна, аби порти не зупинилися без вантажів.
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