"Усі маневри зрозумілі": стало відомо, яка ситуація в морі біля Одеси через російські військові навчання

"Усі маневри зрозумілі": стало відомо, яка ситуація в морі біля Одеси через російські військові навчання

Попри перекриті ділянки моря, судна все одно курсують за своїми планами.

Одеський та сусідній порти працюють у штатному режимі на тлі новин про те, що росіяни закрили великі ділянки чорноморської акваторії до кінця тижня через ракетно-артилерійські навчання.

Про це йдеться 14 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Аби зрозуміти, яка ситуація на рейді, кореспондент ТСН разом з прикордонниками морської охорони вийшли у відкрите море. Попри перекриті ділянки моря, судна все одно курсують за своїми планами. Щоправда деякі капітани все ж обходять заборонений район, а деякі проходять морем навіть попри заборону, бо не хочуть витрачати свій час і спалювати додоткове паливо.

"Так, вони (ділянки моря – ред.) закриті, але рух суден цивільного судноплавства не припинявся, порти працюють у штатному режимі. На морі спокійно, ми впевнені і спокійні, тому що паніка – це зброя ворога", – розповіла речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

Росіяни почали військові маневри ближче до Криму та Керченської протоки. Зараз там справді перебувають десяток бойових кораблів і навіть підводний човен, але поки що маневри відбуваються без застосування зброї.

"Ми відстежуємо ситуацію у взаємодії з Військово-Морськими силами і на цей момент не маємо інформації про те, що відбуваються якісь стрільби. Поки що усі маневри нам зрозумілі", – запевнила Гуменюк.

Експерти говорять про економічну блокаду, бо навіть рухаючись в обхід, судна витрачають зайвий час та більше пального.

Саме через Чорне море проходить 95% українського морського експорту. Експерти розповіли, чи може Росія після завершень навчань продовжити блокувати морські ділянки, чи збирається атакувати з моря і чи є у нас шанси відбити цей напад.

"Морська десантна операція – одна з найскладніших операцій на морі, які проводяться, і є ризики доволі великих втрат не залежно від того, чи є в нас потенціал на морі – через те, що ви все одно висаджуєтесь на сушу", – розповів військовий експерт Тарас Чмут.

Напередодні навчань фахівці української Держгідрографії провели заміри глибин та вивчили рельєф нових місць, де рухатимуться судна, аби порти не зупинилися без вантажів.

Росіяни закрили великі ділянки чорноморської акваторії – яка ситуація в Одесі | Новини світу

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