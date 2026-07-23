«Усі можуть помилятися»: Портников звернувся до прихильників і критиків Драпатого

Михайло Драпатий / © Офіс президента України

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Оцінювати роботу нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого наразі передчасно.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников у етері Еспресо.

За його словами, наразі неможливо передбачити, як нове військове керівництво відповідатиме на виклики, які постануть перед українською армією.

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«Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через чотири-п’ять-шість місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті», — сказав він.

Портников наголосив, що оцінювати діяльність нового головнокомандувача потрібно не за очікуваннями чи особистими симпатіями, а за реальними результатами на полі бою.

«Зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречно, тому що ми не знаємо, як люди, які приходять на посади головнокомандувача Збройними Силами і начальника Генштабу, будуть відповідати дати тим викликам, які будуть перед ними стояти», — зазначив публіцист.

Він додав, що можливі різні сценарії розвитку подій.

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«Вони можуть бути абсолютно на висоті ситуації і вони можуть абсолютно не впоратися із ситуацією, або буде щось середнє. Тобто жодних прогнозів в мене немає».

За словами журналіста, він оцінюватиме роботу нового військового керівництва за конкретними показниками.

«Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій і мені все буде зрозуміло за кількістю територій, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута і за кількістю жертв серед українських і російських військових», — наголосив Портников.

Він також припустив, що більш ґрунтовно оцінити кадрові зміни у військовому керівництві можна буде лише наприкінці 2026 року.

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«Ось тільки після цього, я думаю, десь в листопаді-грудні 2026 року ми зможемо коментувати сьогоднішні події. Тому що коментувати на рівні очікувань, у кожного можуть бути свої очікування», — додав він.

Портников також закликав не робити передчасних висновків щодо призначення Драпатого.

За його словами, як прихильники нового головнокомандувача, так і ті, хто вважав за необхідне залишити на посаді Олександра Сирського, можуть помилятися у своїх прогнозах.

«У тих, хто виступав за призначення генерала Драпатого, можуть бути великі очікування від його призначення, від тих, хто вважав за потрібне зберігати генерала Сирського, може бути впевненість, що генерал Драпатий може провалити фронт. І ті, і інші можуть помилятися».

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Публіцист наголосив, що робити прогнози зараз немає підстав, адже Драпатий раніше не обіймав такої посади.

«Так що я б не робив би жодних прогнозів, а просто стежив за розвитком війни. Більше нічого не потрібно робити. Ми не знаємо, яким буде новий командуючий. Просто тому, що він ніколи не знаходився на подібній посаді. Нам нема з чим порівнювати», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий офіційно став до виконання обов’язків та прокоментував призначення на посаду начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у вищому командуванні ЗСУ.

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