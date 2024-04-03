Кулеба зробив гучну заяву про Patriot для України: що пропонує міністр

За словами Кулеби, Україна - наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від балістичних ракет.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що усі наявні у світі системи Patriot, які Захід може виділити Україні, повинні бути передані якнайшвидше.

Із такою заявою виступив очільник МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у середу, 3 квітня.

Кулеба повідомив, що під час зустрічі вони способи, як Польща може допомогти захистити повітряний простір України, а також свій від російських ракет

" Україна - наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї "Патріот", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - вважає український топдипломат.

Нагадаємо, за даними видання Forbes, окупанти могли знищити дві установки Patriot в Україні. Офіційно у Повітряних силах це не коментували.

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