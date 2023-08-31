"Усі помилки будуть виправлені": Верещук пояснила, хто з переселенців втратить виплати

Сьогодні 2,6 мільйона осіб щомісяця отримують допомогу. Проте незабаром деякі люди втратять виплати від держави.

Про це в ефірі телемарафону сказала віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Торік на виплати переселенцям виділялося 53 мільярди гривень, натомість цього року йдеться про 72 мільярди гривень. Як акцентує Верещук, назріла серйозна потреба навести лад й усправедливити такі виплати.

Хто втратить виплати

Отже, зміни передбачають, що право на виплати втратять:

люди, які за визначенням не є внутрішньо-переміщеними особами – повернулися до своїх домівок, проживають у своїх постійних місцях проживання, або за кордоном;

люди, які в період з липня поточного року (коли почали верифікацію) і до 1 вересня (тобто до завтра) придбали у власність, до прикладу, новий автомобіль, або будинок, або квартиру.

"Це означає, що у людей є кошти і напевно їм 2 тисячі гривень від держави щомісяця не так потрібні, як багатодітній родині, або людині з інвалідністю", – стверджує Верещук.

Станом на сьогодні 109 тисяч людей постійно перебувають за кордоном, проживають, отримують виплати там і отримують виплати як внутрішньо-переміщені особи. Крім того, говорить віцепрем'єр-міністерка, майже 10 тисяч виявилися такі, що є в реєстрах РАЦСу як померлі, й досі отримують виплати. Також було знайдено помилки в реєстрі, а саме: коли двоє з членів родини, наприклад, і батько, і мати подали на виплати тих самих дітей – таких родин знайшли майже 60 тисяч.

"Усі ці помилки будуть виправлені. Звичайно завтра і в подальші дні можуть бути різні ситуації і система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися – 1548, гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати, якщо були виявлені помилки, повернути виплати", – підсумувала Верещук.

Нагадаємо, в Україні усі внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладення договору оренди, можуть отримувати субсидію.

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