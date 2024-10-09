Усі повнолітні українці мають бути військовозобов'язанами: гучна заява військового

На його думку, і чоловіки, і жінки з 18 років мають стати військовозобов'язанами.

Командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зробив гучну заяву про мобілізацію. Він вважає, що усі повнолітні українці мають стати військовозобов'язанами.

Таку думку український військовий висловив в інтерв'ю Укрінформ.

Він розповів, що в одному із інтерв'ю він висловився про це та отримав багато хейту, але свою думку не змінив.

"Чому я кажу про те, що всі мають бути військовозобов’язаними? Тому що це найменше, що може дати держава, підготовити свою націю, підготовити своє населення до можливої фізичної і силової протидії проти них. Якщо б ми це рішення ухвалили у 2014 році, закон про територіальну оборону, якщо б ми ухвалили рішення, що всі мають бути військовозобов’язаними, і підготували людей, щоб всі пройшли загальновійськовий вишкіл, отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни, можливо, ворог би і не пішов би на таке, на повну війну, на повномасштабну. А якщо пішов би, то втрати на початку війни у нас були би набагато менші, за більшого результату зупинення ворога на полі бою", - пояснив військовий.

На його думку, і чоловіки, і жінки з 18 років мають стати військовозобов'язанами. Що стосується участі безпосередньо у бойових діях, то із 23 років.

Нагадаємо, Україна планує мобілізувати ще 200 тисяч людей. Більше про це читайте ТУТ.

Новини ТСН 14:00 25 вересня. Секретні розмови Зеленського, мобілізація 25-річних і дипломатія панд

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