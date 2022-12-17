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Усі “Пункти незламності” надаватимуть стандартні послуги: Шмигаль озвучив перелік

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Усі “Пункти незламності” надаватимуть стандартні послуги: Шмигаль озвучив перелік

"Пункт Незламності" в пожежній частині / Фото: ТСН.ua

Наразі в Україні працює 5 тисяч "Пунктів незламності", їх кількість ще повинна збільшитися.

У суботу, 17 грудня, на засіданні Кабінету міністрів затвердили порядок роботи “Пунктів незламності”, які повинні цілодобово надавати в усіх населених пунктах України однакові послуги.

 Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував за результатами засідання уряду.

“Робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури”, - повідомив він.

"Пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначатиметься центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

Кожен “Пункт незламності” обов’язково мусить бути забезпечений: 

  • генераторами та пальним; 
  • автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); 
  • засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; 
  • зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; 
  • запасами питної та технічної води; 
  • засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. 

Кожен "Пункт незламності" має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.

"Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "пунктів незламності". Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - додав очільник уряду.

Уряд ухвалив протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та відповідальним керівникам центральних органів виконавчої влади забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віцепрем’єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що розгорнула 1072 "Пункти незламності".

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Дата публікації
Перегляди
661
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