"Усі системи життєзабезпечення будуть розморожені": росіяни не відновлюють критичну інфраструктуру на окупованій Луганщині

Опалювальний сезон в Луганській області скоріш за все не відбудеться.

Все через те, що в регіоні потрощені системи тепло, водо і газопостачання, які окупанти не поспішають відновлювати.

Проситуацію в областів ефірі ТСН розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Станом на сьоггодні, 15 серпня, Луганщина тримає оборону. Черговим доказом стали вибухи в Попасній і загибель "вагнерівців".

"В окупованих містах розбита вся критична інфраструктура, росіяни її не відновлюють, до зими населені пункти не готові. Усі системи життєзабезпечення будуть розморожені. Після деокупації системи водопостачання, електропостачання, газопостачання доведеться будувати з нуля", - зазначив Гайдай.

Зараз на окупованих територіях і далі триває примусова мобілізація, під яку підпадають навіть будівельники з Росії, яких спочатку присилали на допомогу.

Нагадаємо, що у Мережі показали, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній .

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