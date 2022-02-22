"Усі спроби розхитати ситуацію будуть жорстоко придушуватися": мер Харкова заявив, що місту не загрожує виявитися в епіцентрі подій

Ігор Терехов висловив сподівання, що жителі Харкова не допустять ускладнення ситуації у місті.
У Харкові занепокоєні ситуацією, що склалася на сході країни. Міський голова Ігор Терехов запевнив, що ситуація в місті під контролем.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Другий день в душі біль і образа за Донецк і Луганськ. За всю Україну. Знаю, що багато хто з вас відчуває тревогу. Це і є головна мета – посіяти серед нас паніку та істерику. Змусити нас нервувати і робити помилки. Упевнений, що такого подарунка харків'яни не зроблять. Зі свого боку запевняю вас - усі спроби розхитати ситуацію в Харкові будуть придушуватися! Жорстко придушуватися! Для цього є воля та всі необхідні важелі. Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі військових дій", - написав Терехов.
Він закликав містян зберігати спокій і з упевненістю дивитися у завтрашній день.
Нагадаємо, що у Харкові місцеві жительки вчаться тримати зброю, аби у разі російської агресії стати разом із чоловіками і захищати рідне місто. Відео тренувань харків'янок зафільмувало німецьке видання Deutsche Welle.
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