Усі сини — за кордоном, бо в Україні небезпечно: Гордон ошелешив зізнанням

Дмитро Гордон розповів, де перебувають його сини призовного віку і чому вони не в ЗСУ.

Ігор Бережанський
"Тут небезпечно": Гордон зізнався, що його сини живуть за кордоном, і назвав причини

«Тут небезпечно»: Гордон зізнався, що його сини живуть за кордоном, і назвав причини / © ТСН.ua

Український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що усі його троє синів проживають за кордоном.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

У Дмитра Гордона — троє синів і чотири доньки.

«Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно», — сказав Дмитро Гордон.

Сини журналіста — призовного віку. Гордон пояснив, чому вони не вступили до лав Збройних сил України. За його словами, двоє з них народилися за кордоном.

«Всі — не тут (в Україні — Ред.), скажу так. Не тут, тому що небезпека. Двоє моїх синів народилиися не в Україні. Один із них має громадянство США, він — американець. Другий багато-багато років живе в Америці. Вони обидва живуть в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати. Ну хвора дитина, я про це не можу казати. Це його біль», — сказав Дмитро Гордон.

В якій саме країні проживає третій син, він не уточнив.

Нагадаємо, що у Дмитра Гордона троє дорослих синів від першого шлюбу — 33-річний Ростислав, 30-річний Дмитро та 23-річний Лев. Усі вони перебувають за кордоном. Що про них відомо, ми писали у цій статті.

Раніше Дмитро Гордон скаржився, що для того, аби забезпечити життя своїм близьким за кордоном, почав продавати свої машини, придбані до початку повномасштабного вторгнення.

