Усі ТЕС на контрольованій Україною території — у роботі: Міненерго спростувало дані про пошкодження

Під час обстрілів 28 вересня ТЕС не постраждала.

В Міністерстві енергетики України спростували дані про пошкодження ТЕС під час ворожих обстрілів в ніч проти 28 вересня. Там заявили, що інформація є неправдивою.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго у Facebook.

Відомство запевняє, що теплові електростанції, які розташовані на контрольованій Україною території перебувають у робочому стані та активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ (теплоелектроцентраль) на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.

Нагадаємо, що напередодні у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що під час обстрілу росіян ввечері 27 вересня було пошкоджено теплову електростанцію на півдні України. Також там додали, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.

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