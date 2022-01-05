Усі трансплантації будуть безкоштовними: Зеленський підписав важливий закон щодо донорства органів

Усі трансплантації будуть безкоштовними: Зеленський підписав важливий закон щодо донорства органів

Зміни в законодавстві вирішують, зокрема, питання прижиттєвої згоди на донорство органів через застосунок “Дія”.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, яким внесено зміни в законодавство, що регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Про це в середу, 5 січня, повідомили у пресслужбі глави держави.

Зокрема, відтепер законом встановлено, що держава оплачує всі трансплантації, тож для пацієнтів їх повинні проводити безкоштовно. “Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій”, - повідомили речники президента.

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Змінами до законодавства передбачено, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також вирішено питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси, зокрема, застосунок “Дія”.

“Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих положень, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році українська медицина зробила значний крок вперед у проведенні трансплантацій. Статистика українських лікарень може конкурувати із європейськими закладами.

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