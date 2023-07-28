Усі транспортні засоби перетинатимуть кордон за електронною чергою - рішення уряду

Пілотний проєкт з пропуску автобусів розпочинається вже в серпні.
За проєктом “Єврокордон” електронна черга буде поширюватися не тільки на вантажний транспорт, але й на легковики та пасажирські автобуси.
Про ухвалене у п’ятницю, 28 липня, рішення уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Очільник Кабміну нагадав, що у межах проєкту “Єврокордон” відбувається розбудова нової логістики і вантажний автотранспорт уже перетинає кордон за електронною чергою.
“Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним", - повідомив Шмигаль.
За словами голови уряду, пілотний проект з пропуску автобусів розпочинається вже в серпні.
Нагадаємо, минулої неділі, 23 липня, у чергах на пунктах пропуску стояли 200 автомобілів та 51 автобус.
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