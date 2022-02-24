Усі великі бізнесмени залишаються в Україні - Зеленський

Тим часом Верховна Рада готується ухвалити закони про "економічний патріотизм".

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 лютого, провів зустріч із представниками великого українського бізнесу і переконався, що всі вони під час загрози російської агресії залишаються в Україні.

Про це глава держави повідомив під час термінового звернення до українців у ніч проти 24 лютого.

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“Ми домовилися - вони всі в Україні. Поруч зі своїми колективами, працюють на захист України”, - наголосив він.

Також глава держави досягнув домовленості з народними депутатами із різних політичних сил про затвердження Верховною Радою пакету законів про “економічний патріотизм”.

“Дякую всім, хто допомагає Україні”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський у своєму зверненні також повідомив, що після того, як у четвер, 24 лютого, в Україні буде запроваджено надзвичайний стан, депутати Верховної Ради поїдуть у свої виборчі округи для спілкування з українцями.

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