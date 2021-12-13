У 2022 році витрати українців планують перевірити: кому будуть нараховані податки за старі квартири

У 2022 році витрати українців планують перевірити: кому будуть нараховані податки за старі квартири

ТСН.ua розібрався, коли будуть донараховувати податки, кому з українців доведеться доплатити і як зменшити витрати.

Кому і як донарахують податки

Податковою службою України планується проведення оцінки операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків. З вересня 2022-го повинні розпочатися непрямі методи податкового контролю. Податки донараховуватимуться у розмірі 19,5% (військовий збір та ПДФО) навіть за куплені у минулому великі об’єкти.

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Наприклад, якщо сім’я купила квартиру чи будинок, але дохід, витрачений на покупку, не задекларувала, то на вартість нерухомості нарахується податок. Якщо ж житло було куплено ще на початку 90-х і інформація про покупку відсутня у реєстрі, податківці дізнаються про квартиру, коли ви спробуєте її продати.

Окрім нерухомості перевірять й інші великі витрати: купівля автомобіля чи земельної ділянки.

Очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко під час інтерв’ю НВ заявив, що на будь-які куплені великі об’єкти нерухомості без задекларованих доходів чи податкової амністії (коли людина показує свої реальні доходи, з яких по тим чи іншим причинам не були сплачені податки) податкова має право нарахувати суму несплаченого раніше податку. При цьому донарахування буде не на всю суму покупки, а лише на різницю між вартістю нерухомості та задекларованими доходами.

Проте точних правил поки що немає, адже Мінфін лише готує законопроєкт. Можливо й таке, що продавців нерухомості чи інших великих об’єктів змусять повідомляти податкову про проведення угоди. Такі системи наразі працюють в багатьох країнах світу.

Варто зазначити, що в розробленому законопроєкті Мінфіну про непрямі методи податкового контролю існуватимуть і певні обмеження. Наприклад, якщо куплена нерухомість має площу менше 120 квадратних метрів, податкову амністію можна не проходити. В майбутньому можуть з’явитися й інші правила. Можливо не будуть враховувати витрати певної суми грошей.

Чи можна уникнути виплат до бюджету

Повністю уникнути донарахування податку не вийде. Але, якщо житло чи інший великий об’єкт були куплені за зарплату в конвертах чи інші тіньові доходи, уникнути надто високого проценту допоможе податкова амністія. В цьому випадку сума обов’язкової доплати зменшиться. Наприклад, за квартиру нарахується всього 5%.

Що таке податкова амністія

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В деяких країнах вже успішно пройшла податкова амністія. Її особливостями в Україні є наступні моменти: