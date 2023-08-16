Усі внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію: умови і список документів

Переселенці в Україні можуть отримати субсидію. Це можна оформити в одному з держорганів, або навіть онлайн.

В Україні усі внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладення договору оренди, можуть отримувати субсидію.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Зазначається, що до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Куди звертатися?

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі через один із сервісів:

портал "Дія",

вебпортал електронних послуг ПФУ,

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Які документи потрібні для отримання субсидії?

Заява про призначення субсидії; Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства; Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); Довідка про ВПО.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи (ВПО) від серпня отримуватимуть виплати за новими датами – після 15 і 28 числа щомісяця, а не 3, 13 та 23 числа, як було раніше. Тож затримок виплат для переселенців всередині країни немає.

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