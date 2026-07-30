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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ: депутат пояснив, що буде з пальним

Попри знищення Росією понад 200 автозаправних станцій по всій Україні, зокрема понад 80 у Харкові та області, загрози дефіциту пального наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ б'є по АЗС

РФ б’є по АЗС / © ДСНС

У Харківській області пошкоджено близько 80 АЗС, однак критичної нестачі пального чи заправок немає — станції поступово відновлюють роботу. Крім того, значна кількість підприємств і фермерських господарств має власні паливні пункти.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик.

«Дійсно в Чутовому і Валках на той період не було жодної заправної станції. Але на сьогодні частина з них уже відновила роботу», — прокоментував він ситуацію.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині через російські обстріли знищено понад 80 автозаправних станцій, а на трасі між Харковом та Полтавою не залишилося жодної заправки, що працює.

Олександр Скорик закликав водіїв заздалегідь подбати про запас пального перед поїздкою цим маршрутом.

Як зазначав депутат, найскладніша ситуація з АЗС фіксується на дорозі Харків — Київ, а саме на відрізку від Харкова до Полтави. За його даними, усі заправки на цій ділянці повністю зруйновані — зокрема у селі Валки, місті Чутове та далі дорогою.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію про те, що на автодорозі між Харковом і Полтавою нібито не залишилося жодної автозаправної станції, яка працює. За його словами, вона не відповідає дійсності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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