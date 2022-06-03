Усіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнили - Клименко

На тимачасово окупованих Росією територіях залишилася незначна кількість працівників поліції.
Усіх поліцейських, які наразі перебувають на окупованих територіях України, звільнено зі служби.
Про це голова Нацполіції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Українським новинам".
За його словами, був підписаний наказ, згідно з яким працівники поліції повинні були прибути у визначений час до місць дислокації.
"Наприклад, потрібно було прибути до Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області. Хто в установлений термін не прибув до місць дислокації, був звільнений з Національної поліції. Ми їм не виплачували зарплату", - розповів Клименко.
Керівник Нацполіції наголосив: усіх, хто прибув з тимчасово захоплених РФ територій, перевіряли. Зокрема, залучали СБУ.
"Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди для того, щоб ми розуміли, де зброя, де службове посвідчення, що робив на окупованій території в цей час", - наголосив він.
Частина співробітників, які не вийшли на роботу, написали рапорти, що "з об'єктивних причин не можуть вийти з цієї території". Втім, вони теж були звільнені, бо перебувають на окупованій території. За словами голови поліції, вони як поліцейські могли стати "пропагандистською машиною ворога".
Як повідомлялося, у Харківській області поліцейська супроводжувала техніку окупантів на службовій машині. Підозрювана - заступниця начальника Куп‘янського районного відділу поліції, має звання підполковника.
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