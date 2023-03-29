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Усик прийшов до Києво-Печерської Лаври: дружина боксера пояснила причини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Усик прийшов до Києво-Печерської Лаври: дружина боксера пояснила причини

Усик помічений біля Лаври / t.me/stranaua

Дружина боксера заявила, що українці повинні ходити до Лаври, коли захочуть.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик 29 березня прийшов до Києво-Печерської Лаври, що викликало неоднозначну реакцію соцмереж. Його дружина пояснила, що "насправді у Бога немає ряси". 

Про це вона написала в Instagram.

"Віра в душі кожного з нас. Для мене віра – це насамперед вчинки, спосіб життя та внутрішнє світло. Бог не в рясі, Бог у душі, але кожному потрібен свій шлях, щоб до цього прийти. Добро переможе злі наміри наших сусідів. Лавра на українській землі, і ми маємо повне право ходити туди, коли цього хочемо. Крапка. Слава Україні", - написала Катерина Усик. 

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Боксер Олександр Усик у Києво-Печерській лаврі: що відомо

Усик прийшов до храму в день, коли з Києво-Печерської лаври, виселяють УПЦ МП. Він був на богослужінні та відмовився від коментарів журналістам. 

 29 березня УПЦ МП має остаточно залишити Києво-Печерську лавру. Після розірвання договору оренди території лаври в цієї спільноти було 20 днів на виселення.

Настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (якого за любов до дорогих авто називають "Паша-мерседес") залишив Лавру після служби на своєму "Мерседесі". Відповідне відео оприлюднив журналіст BBC News Ukrainian Віталій Червоненко. Згодом він звернувся з прокляттями на адресу президента Зеленського. 

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Дата публікації
Перегляди
989
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