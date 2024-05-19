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Усик став чемпіоном світу, нічна "бавовна" на російських НПЗ: головні новини ночі 19 травня 2024 року

Усик став чемпіоном світу, нічна "бавовна" на російських НПЗ: головні новини ночі 19 травня 2024 року

Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій ваговій категорії / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Усик у надзвичайно важкому бою переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Читати далі –>
  • У Росії горять нафтобази та НПЗ після атаки дронів (відео) Читати далі –>
  • Військова допомога: до Молдови прибули бійці ВПС США Читати далі –>
  • Загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Міноборони Німеччини просить уряд виділити для України додаткові 3,8 млрд євро Читати далі –>

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