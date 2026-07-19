Усім добре відома фігура: Портников здивував заявою про причини масштабних протестів

Протести в Україні / © фото з соцмереж

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Журналіст, політолог Віталій Портников вважає, що люди виходять на масові протести не лише через конфлікт ексміністра Михайла Федорова та головкома Олександра Сирського, а й через невдоволення суспільства кадровими рішеннями влади, яке накопичувалося ще після звільнення Валерія Залужного.

Таку думку Портников озвучив в етері Еспресо.

«Мені здається, що акценти вже починають зміщуватися. Не виключаю, що в Офісі президента можуть бути зацікавлені саме в такому розвитку подій, щоб конфлікт переключився на Сирського. Тоді можна буде призначити нового головнокомандувача і нового міністра оборони, менш популярних у суспільстві, й створити враження, що проблему вирішено», — зауважив він, додавши, що такий сценарій не змінить суті проблеми.

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На його думку, вуличні протести по Україні — це відкладений конфлікт навколо відставки Залужного.

«Сирський став непопулярним не сьогодні. Це наслідок відставки Залужного. Люди тоді ще психологічно не були готові виходити на протести, але роздратування накопичувалося. Насправді зараз ми бачимо не просто історію „Федоров — Сирський“. Це відстрочений конфлікт навколо відставки Залужного», — наголосив він.

Протести на підтримку Федорова — останні новини

Нагадаємо, в Україні не стихають протести на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. У низці областей люди виходять, щоб продовжити реформи, які розпочав ексміністр.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масштабні мітинги, які спалахнули в містах України. За його словами, він мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським

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